Non è certo la prima volta che si vocifera di Belen incinta. Lei e Andrea Iannone sono innamorati, uniti e appassionati, e non hanno mai fatto segreto di avere il desiderio di allargare la notizia. Dopo il grande passo dell’acquisto della splendida nuova casa, è arrivato anche questa importante decisione?

Belen incinta di Andrea Iannone: questo spiegherebbe l’assenza della showgirl dal programma Mediaset

A diffondere il rumor è il settimanale Nuovo TV, diretto da Riccardo Signoretti. Dalle pagine della rivista viene fuori un’ipotesi molto precisa:

Belen incinta di Iannone, il lavoro sul piccolo schermo rimandato a data da destinarsi. Di recente, infatti, è stata rivelata la nuova conduttrice del Grande Fratello Nip, un ruolo per cui era candidata anche l’ex di Stefano De Martino. Che però, a quanto narra il settimanale di Signoretti: “Sarebbe di nuovo in dolce attesa.”

A parere della redazione e “Secondo le ultime indiscrezioni“, è stato “proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera.”

D’altronde è da qualche mese che i due sono sulla cresta dell’onda dei gossip per un possibile pargoletto: “Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre. quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales”.

I sospetti del web davanti alla notizia del figlio di Belen

Davanti a questa notizia, naturalmente, il web si è scatenato: in molti si chiedono come mai, se è vero che da dicembre c’era già il sospetto, a distanza di quattro mesi non si vede ancora nessun ‘pancino rotondo’. Altri ancora sospettano che sia la solita voce di corridoio venuta fuori proprio durante la sua ‘eliminazione’ dalla rosa di possibili presentatrici del GF Nip, quasi come a voler giustificarla così.

Se invece fosse vero: auguri alla coppia!