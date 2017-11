Belen lascia Iannone e intanto si riavvicina all’ex Stefano De Martino

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo un anno e mezzo di idilliaca love story, Belen lascia Iannone senza motivi apparentemente gravi. La notizia è stata rivelata dal settimanale Chi e ha fatto molto discutere. In concomitanza con quanto è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip con la sorella Cecilia, si è portati a pensare che le sorelle Rodriguez non siano in grado di portare avanti relazioni durature nel tempo. Per Belen, comunque, adesso non è il momento dell’amore: tra il figlio Santiago e il lavoro, gli impegni sono troppi e non c’è spazio per un uomo nella sua vita.

Belen lascia Iannone: lui vuole sposarla ma lei dice di no

Durante un’intervista a Francesco Monte, si parla di quanto Belen gli sia stata accanto nel momento del bisogno. A quanto pare la Rodriguez c’è per tutti, soprattutto adesso che la sorella necessita di lei per difendersi dalla critiche dopo l’esperienza al GF Vip. Uno dispendio di energie molto grande per l’argentina, che al momento può concentrarsi solo su poche persone alla volta e, tra queste, Andrea Iannone non è compreso.

Il motociclista sarebbe stato disposto a sposarla e a comprare casa a Milano e New York pur di stare con lei ed esaudire i suoi desideri, ma per Belen Rodriguez non c’è stato verso di tornare indietro. Per il momento, nella sua vita c’è spazio per un solo uomo e il suo nome è Santiago. La modella nutre grandi attenzioni per il piccolo anche se è spesso lontana da casa per lavoro. Tra un brand e l’altro che se la contende come testimonial e i programmi tv che conduce, la ragazza cerca di essere sempre presente per il figlio.

Belen e Stefano De Martino si stanno riavvicinando?

Il settimanale di Alfonso Signorini ha mostrato in anteprima le immagini del chiarimento fortemente voluto da Iannone. I due non si sono scambiati neanche un sorriso e, dalle foto, Belen sembra più gelida che mai. L’incontro è avvenuto a Valencia dove il motociclista stava effettuando dei test con la nuova Suzuki. Niente da fare, la Rodriguez impassibile ha deciso di non dare nessun’altra possibilità all’ormai ex fidanzato. Intanto, però, qualcuno del passato spunta all’orizzonte: è Stefano De Martino, ex marito della showgirl e padre di Santiago. I due hanno un passato importante alle spalle e condividono un figlio, non è facile mettersi da parte l’un l’altro. Il ballerino di Amici è stato visto entrare in casa di Belen la mattina per poi uscirne la sera. Chi sa se la giornata passata insieme sia l’inizio di un riavvicinamento amoroso tra i due…