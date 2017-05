0 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen lasciata da Stefano su Whatsapp: a sentirla sembra quasi una scena presa dal film ‘La verità è che non gli piaci abbastanza’ (2009, con Bradley Cooper e Scarlett Johansson), una di quelle tipiche situazione da love comedy dove la sfortunata protagonista affronta pene d’amore prima di arrivare all’happy ending.

Belen lasciata da Stefano su Whatsapp: la confessione della showgirl

Durante una lunga ed intensa intervista a Verissimo, la showgirl ha voluto chiarire alcuni aspetti della fine del matrimonio con il ballerino di Amici, una delle relazioni più chiacchierate nei salottini televisive e tra le pagine delle riviste scandalistiche, una vera e propria ‘telenovela’, come l’ha di recente definita Maurizio Costanzo.

E anche se, quando Stefano De Martino ha parlato di Santiago durante la puntata di Selfie del 15 maggio, lei è apparsa commossa di fronte all’affetto paterno dimostrato dal suo ex-marito, quello che ha rivelato al pubblico è stato davvero sorprendente. Soprattutto perché, pensando ad una vera e propria dea della bellezza e del fascino come lei, quasi non ci si aspetterebbe di vedere queste dinamiche così banali per chiudere una storia…

Eppure è così, Belen è stata lasciata da Stefano su Whatsapp: “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp – ha raccontato – Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli. Posso dire di avere la coscienza a posto. Non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano. Poi è andata come è andata e non ho potuto perdonare perché ho una dignità e a un certo punto non ce la faccio a passarci sopra“.

Cos’è successo davvero dopo che si sono lasciati Belen e Stefano

Dopo la loro separazione le cose hanno faticato a rimettersi a posto: “Non è facile – ha ammesso la showgirl – soprattutto all’inizio. Quando due persone divorziano, all’inizio i rapporti non sono mai buoni perché è una frattura, un fallimento. Poi, per intelligenza, uno si riavvicina per il bene del proprio figlio. Adesso Santiago ci vede anche insieme quando il papà me lo riporta e abbiamo un rapporto tranquillo“.