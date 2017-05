54 CONDIVISI Condividi Tweet

Il loro divorzio certo non è stato tragico e complesso come quello di Brad Pitt e Angelina Jolie (su cui di recente abbiamo scoperto nuovi tristi risvolti), ma di certo la loro coppia ha sempre fatto discutere, specialmente dopo la rottura: adesso che è venuto fuori che Belen porta via Santiago da Stefano De Martino, il web sembra di nuovo pronto a schierarsi dalla parte di uno dei due.

Belen via Santiag da Stefano De Martino

Pochi giorni fa il settimanale Chi ha lasciato intendere che la showgirl e il suo amato Andrea Iannone siano pronti a fare sul serio: una casa insieme e, perché no, un bel matrimonio a suggello del loro amore. Fin qui tutto ok, dopo tutto il fatto che entrambi gli ex coniugi si siano rifatti una vita sentimentale è assolutamente comprensibile.

Se non fosse, però, per un piccolo particolare: pare che l’ex conduttrice di Pequenos Gigantes non stia valutando il mercato immobiliare milanese, bensì quello di Lugano, in Svizzera, dove il motociclista risiede da molto tempo.

Tensione tra i due ex coniugi? La decisione della showgirl potrebbe influire sul rapporto padre-figlio

In questo modo, quindi, Belen porta via Santiago da Stefano, padre e figlio non saranno più vicini: come la prenderà il coach di Amici? Di sicuro, se la notizia del trasferimento verrà confermata, i due saranno ai ferri corti durante Selfie 2, il programma della Ventura che li vedrà insieme sotto lo stesso tetto dello stesso studio…