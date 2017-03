1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono bastati i pochi secondi di un video postato su Instagram a far scoppiare un putiferio: Belen Rodriguez balla Emma Marrone e viene sommersa dalle critiche. Succede sul profilo dell’attrice e showgirl argentina, dove compaiono le immagini in cui danza insieme al figlio Santiago. Il bambino indossa un costume dell’Uomo Ragno e scherza felice con la mamma. Tutto nella norma, se non fosse che la canzone è Libre di Alvaro Soler ed Emma.

Apriti cielo. La faccenda è ormai nota: la cantante era fidanzata con Stefano De Martino, che l’ha lasciata proprio quando conobbe Belen. Un rapporto che le cronache rosa hanno vivisezionato nei minimi dettagli e che sembrava chiuso, soprattutto dopo la fine della relazione tra la Rodriguez e il ballerino napoletano, su cui è intervenuto a gamba tesa persino Maurizio Costanzo.

Belen Rodriguez balla Emma Marrone: il video

Se Emma ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, non si può dire lo stesso di Belen. Nei commenti al video, c’è chi sorride agli scherzi del destino e chi, invece, critica aspramente la showgirl per la scelta del brano. Gesto innocente o presa in giro? La risposta l’ha data lei stessa in un commento: “Non capisco quale sia il problema!”, ha scritto. “Se stavo ballando con mio figlio una canzone di una brava artista e di un bravo artista, dico io, qual è il problema? Io adoro quella canzone! Mi mette gioia! Il tempo è passato, i problemi li create voi con questi commenti tonti, da retrogradi!”.

Bailando!!!! 👍🏼❤️ #music #vamosanti #lindosmomentos Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 13 Mar 2017 alle ore 10:28 PDT