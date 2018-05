81 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultimo scoop vede Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker a causa di una frase offensiva detta dall’argentina nei confronti della collega in un momento di rabbia. Belen è davvero stanca dei paparazzi e della loro invadenza, cosa che le sta costando la serenità mentale. Pare, infatti, che in un recente video che sta spopolando sul web, la modella abbia perso le staffe nei confronti dei fotografi, tirando in ballo la collega svizzera. Le scuse sono arrivate subito dopo tramite social.

Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker: “Va in depressione se non ha i paparazzi intorno”

Nel video incriminato si vede una Belen furiosa coi paparazzi: “Non mi fate le foto tutto il tempo. Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Non ne posso più“. Il culmine si raggiunge quando uno dei paparazzi la invita ad agire come la collega Michelle Hunziker: “A lei piace. Va in depressione se non ci sono i paparazzi di fuori, lo sapete: lei ha sempre il sorriso“, avrebbe urlato la showgirl.

Il video è diventato virale in poche ore e Belen si è subito resa conto dell’errore dettato dal momento di rabbia. La ragazza ha subito chiamato Michelle per chiederle scusa, ma non le è bastato perché ha anche fatto ammenda pubblicamente sui social: “Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda ad un momento di nervosismo, che ormai non riesco più a gestire, ho detto una cattiveria colossale che non penso. […] Non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompenso mentale. Dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa“.

La reazione della Hunziker alle scuse di Belen

Mentre la conduttrice svizzera si gode un bel momento familiare e lavorativo (a breve vedremo Michelle Hunziker e Aurora insieme in tv), arrivano le scuse della Rodriguez. La conduttrice svizzera le ha accettate di buon grado, capendo lo stress della collega e commentando la questione sui social in modo del tutto pacifico: “Belen ti voglio bene per come sei“. L’ultimo commento dell’argentina, comunque, è stato: “Mi ha dato un’ulteriore lezione di vita. […] Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto. Con questi paparazzi, però, non mi scuso: mai“.