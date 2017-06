0 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista a Libero vediamo un’agguerrita Belen Rodriguez contro Virginia Raffaele. La showgirl non le manda certo a dire alla collega, reduce dalla conduzione dello show Rai Facciamo che io ero. La Raffaele è riuscita ad ottenere un programma tutto suo grazie al talento come imitatrice. Tra le donne dello spettacolo di cui è solita vestire i panni ci sono Sabrina Ferilli, Antonella Versace e Carla Fracci. La sua esibizione di punta, comunque, resta quella di Belen. Pare, però, che all’argentina le sue attenzioni non facciano più piacere.

Belen Rodriguez contro Virginia Raffaele: “Punta solo a far vedere la coscia”

Il gioco è bello finché dura poco e pare sia così anche per la Rodriguez nei confronti della Raffaele. “Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi massacrare così sempre. All’inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell’emulazione. Ora si diverte più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole, per mostrare le sue di gambe. È decaduta nella volgarità, scontata, banale“, ha dichiarato la showgirl.

La co-conduttrice di Selfie, inoltre, parla anche di offese di cui si è sentita vittima. “Nell’annunciare l’imitazione di Sabrina Ferilli ha detto, più o meno ‘vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso’. Cosa? Mi sono sentita ferita. Non ho mai nascosto quanto ho sofferto per la pubblicazione di quell’atto vigliacco fatto dal mio ex fidanzato quando ero molto giovane. […] Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne. Una di loro si è tolta la vita per la vergogna. […] Non sono solo una mutanda. Non sono volgare. Credo che abbia perso il rispetto delle donne“, ha commentato Belen.

Belen e Stefano parlano del piccolo Santiago

Per fortuna non tutto è sempre nero e nella vita di Belen c’è un piccolo ometto che le riscalda il cuore. Si tratta del piccolo Santiago. Stefano De Martino parla di Santiago già qualche puntata fa a Selfie ma nell’intervista della Rodriguez si torna sull’argomento. Stavolta la ragazza spiega perché non si vede più tanto il figlio sui social: “La scelta di pubblicare meno foto di mio figlio era una decisione presa da suo padre quando stavamo insieme, ma che io non condividevo. Ora se pubblico meno il suo volto è perché a volte semplicemente, tra il lavoro e il privato, non ho sempre tempo di condividere“.