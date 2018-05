Belen Rodriguez imita Emma Marrone al serale di Amici 17

52 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen Rodriguez imita Emma Marrone durante l’ultima puntata serale di Amici 17 ed è subito siparietto. Ormai sembra che i vecchi rancori riguardanti la contesa di Stefano De Martino siano svaniti e ci sono i presupposti perché nasca un’amicizia. Si sa, Maria De Filippi divide (lo scandalo Belen-De Martino avvenne proprio negli studi di Amici 6 anni fa) e Maria unisce. L’artefice di tutto questo è stata proprio lei che ha regalato al pubblico da casa un bel momento d’intrattenimento.

Belen Rodriguez imita Emma Marrone: il duetto inaspettato

Alessandra Amoroso lascia Amici 17 e al suo posto arriva Emma. Durante l’ultimo serale c’è stata una sorpresa molto divertente per lei. Belen Rodriguez si è presentata in studio con una parrucca bionda e un look strong per fare l’imitazione della salentina sulle note di Amami. Emma è stata al gioco e si è fiondata sul palco per duettare (in playback) con l’argentina dimostrando grande autoironia. Il pubblico era in estasi.

Dopo l’esibizione, il commento di Emma rivolto alla De Filippi ha smorzato la tensione iniziale: “Certo che tu la tocchi sempre piano, Maria“. La conduttrice le ha chiesto come se la fosse cavata Belen: “Il labiale era perfetto, solo che io non cammino così da figa. Sei bravissima“. La Rodriguez ricambia il complimento: “Tu dammi la tua voce e stiamo apposto“. Insomma, da rivali in amore ad amiche per la pelle può essere un attimo.

Maria De Filippi a Verissimo: “Vorrei un Amici internazionale”

Sabato pomeriggio Silvia Toffanin ha spostato le riprese del suo Verissimo negli studi Mediaset di Roma per dedicare l’intera puntata ad Amici 17 e intervistare Queen Mary. Queste le parole della conduttrice sul suo talent show: “Il mio sogno sarebbe avere un Amici italiano che si scontri con un Amici francese, con uno spagnolo e così via. Ci sarebbe una giuria composta da italiani e da rappresentanze straniere. In questo modo Amici da settembre a quando inizia il serale sarebbe alla ricerca dei talenti che rappresentano l’Italia“.