L’ultima storia Instagram che infiamma il web è quella che vede Belen Rodriguez ubriaca a Ibiza. L’occasione è la festa di compleanno di Andrea Iannone. Ufficialmente i due non stanno più insieme, almeno stando a quanto dichiarato dalla showgirl argentina a maggio, ma hanno comunque deciso di celebrare il momento con una breve vacanza a Ibiza, seppur in alloggi separati.

Belen Rodriguez ubriaca si stende a terra durante la festa di Iannone

Belen lascia Iannone per via dell’ennesima crisi di coppia. La loro relazione è durata un anno tra alti e bassi e la modella ha deciso di mettere un punto a tale situazione: “In amore non so più cosa voglio. Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi in cui è meglio sospendere ogni scelta, tirare il fiato e non emettere alcuna sentenza rispetto al proprio presente. Quando non ci è davvero chiaro ciò che sentiamo o vogliamo, abbiamo il dovere di accettare insicurezze e confusione. È inutile accanirsi nel voler trovare una soluzione immediata e a tutti i costi”.

La Rodriguez partecipa comunque con grande entusiasmo alla festa di compleanno dell’ex fidanzato. Forse si lascia trasportare un po’ troppo dalla musica e dal divertimento dato che il fratello Jeremias la riprende stesa per terra senza forze. Semplice stanchezza o eccesso di alcol? Molto probabilmente si tratta della seconda ipotesi e quando il fratello le domanda se sta bene, lei fa solo il segno dell’ok con la mano. Inutile dire che il web si è scatenato commentando la situazione a più non posso.

La dedica di Belen all’ex Iannone per il compleanno

L’argentina e il motociclista sono rimasti in buoni rapporti ed è per questo che Belen, oltre a partecipare alla festa dell’ex, gli dedica un post di auguri molto affettuoso su Instagram: “Buon compleanno a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri. Meriti tutto il meglio di tutto, già sai…“. L’ultima frase è segno di grande complicità tra la Rodriguez e Iannone, chi sa che la vacanza non si riveli propizia per un ritorno di fiamma definitivo.