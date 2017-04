0 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro che Thelma e Louise, Laverne & Shirley o le Gilmore Girls: sul piccolo schermo vedremo presto l’inedita coppia tutta al femminile formata da Belen e Simona Ventura, due nomi assolutamente cult quando si parla di TV.

Belen e Simona Ventura sotto lo stesso tetto in Rai

Le due condivideranno, infatti, lo studio della seconda edizione di Selfie – Le Cose Cambiano: nonostante la perplessità di Stefano De Martino (che si dice abbia addirittura minacciato di uscire dallo show se la sua ex fosse stata tra gli ospiti o tra i co-conduttori) pare che alla fine la decisione sia ufficiale.

In occasione di questa nuova collaborazione Belen e Simona Ventura sono state intervistate dal settimanale Chi, mostrando subito una grande alchimia e complicità, forse perché si sentono particolarmente accomunate da alcune vicende e condizioni di vita:

“In fatto di relazioni, ci possiamo fare compagnia perché ne abbiamo passate tante –racconta la Ventura – Ma, anche se la vita mi ha tolto qualcosa e la disperazione ha fatto parte di me, ho incontrato a 45 anni l’uomo della mia vita, Gerò, e penso che anche tu sia felice con Andrea Iannone.” ha poi concluso, rivolgendosi a Belen.



Cos’hanno in comune le due donne?

La showgirl ha voluto parlare, invece, del fatto che entrambe si definiscono donne forti, combattenti, coraggiose: “Ma noi siamo due camioniste travestite da femmine. Combattiamo, abbiamo una personalità forte, difficile da sopportare per gli uomini che ci stanno accanto, e ci prendiamo la colpa, ma abbiamo anche tanti pregi alla fine il destino ti ripaga sempre. Noi siamo forti, ma siamo anche più fragili di tante altre persone. Vogliamo le coccole ma siamo insicure e facciamo i dittatori per ottenere l’effetto contrario. Solo che non tutti lo capiscono.”