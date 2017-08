21 CONDIVISI Condividi Tweet

Una storia d’amore finita, si sa, fatica a chiudersi davvero se riguarda due personaggi che sono diventati così di dominio pubblico: come gli innumerevoli aggiornamenti su divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie o le dichiarazioni postume di Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, anche il commento di Belen su Stefano e Gilda, la sua presunta nuova fiamma, sta facendo il giro del web.

Le dichiarazioni di Belen su Stefano e Gilda

Tra una polemica per il suo cachet stellare al Peperoncino Festival e l’episodio del fumo sull’aereo – che ha costretto il pilota ad un atterraggio d’emergenza – la showgirl è stata più volte intercettata dalla stampa per fornire la sua versione dei fatti. Tra una domanda e l’altra ne è spuntata una particolarmente attuale: cosa ne pensa della nuova fiamma del suo ex?

Nonostante siano ancora in molti a sperare che i due volti di Pequenos Gigantes tornino sui loro passi e annullino il divorzio, di recente abbiamo appreso che l’ex ballerino di Amici ha trovato l’amore con una stilista di origini partenopee, come lui, di 25 anni. Di fronte a questa teoria – proposta dal settimanale Spy e non ancora confermata dai protagonisti, l’ex moglie e madre di suo figlio ha fatto un commento.

La diplomazia della showgirl: ecco cosa ne pensa della nuova relazione del suo ex marito

Ecco cos’ha detto Belen su Stefano e Gilda, e sulla possibilità che tra di loro ci sia una relazione: “Se Stefano è innamorato, sono felice. Io tifo sempre per l’amore.”. Un commento davvero diplomatico da parte della focosa showgirl, che ai tempi del loro matrimonio non perdeva occasione per sfoggiare foto tenere, affettuose e innamorate con il suo (allora) consorte.

Dal canto suo Stefano non ha rilasciato dichiarazioni, né confermando né smentendo la sua nuova vita sentimentale: sappiamo che solitamente il ballerino ha una certa riservatezza nell’esporre i suoi sentimenti in pubblico. La verità, insomma, salterà fuori solo quando (e se) saranno una coppia ufficiale.