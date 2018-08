120 CONDIVISI Condividi Tweet

Scoppia la polemica sulla foto di Belen sul jet privato: lo avevamo visto già in passato con Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, e con Roberto Benigni. Neanche la showgirl ha resistito alla tentazione di condividere un suo personale ‘lusso’ con la schiera di fan che la seguono, ed ecco cosa è successo:

La foto di Belen sul jet privato scatena una discussione accesa sui social

Non che la bella argentina sia estranea al clamore sui social. Non è di certo la prima volta che gli utenti web si radunano sotto i suoi scatti per intraprendere discussioni inferocite e all’ultimo commento. Stavolta, come prevedibile, le fazioni sono state due: chi ha trovato assolutamente di cattivo gusto ostentare questo tipo di benessere economico, e chi invece ha rimproverato l’atteggiamento invidioso di chi questo benessere non può permetterselo (ma che invece vorrebbe).

Ecco qualche esempio di commento che si può leggere sotto la foto di Belen sul jet privato:

“Che palle, c’è gente che muore di fame e tragedie e ancora pensare a questa! Vai ad aiutare la gente che ha perso tutto a Genova, altro che foto! Con tutti soldi che hai vergogna…” Il messaggio è forte è chiaro: la showgirl dovrebbe utilizzare la sua fama e ricchezza per aiutare chi ne ha più bisogno. Alcuni la accusano anche di non essere più “vera” come prima.

Insensibilità o normale amministrazione? I fan la difendono: “Che ne sapete voi di cos’ha passato nella sua vita per arrivare fin qui”

Dall’altro lato, però, c’è chi la difende così:”Pensate alle vostre vite, invece di giudicare una donna che si è posta ed ha raggiunto determinati obbiettivi ed adesso si gode la sua popolarità! Se l’invidia fosse febbre tutto il mondo l’avrebbe.” E, infine, un’assoluzione totale: “Ma dico io, una ragazza che è venuta in Italia lasciando la sua famiglia in Argentina… e cavolo se ha sofferto, penso avesse la morte dentro…! Che da sola e senza togliere nulla a nessuno è riuscita a farcela… una ragazza che è bella e non solo.. una che ha cervello e non sol un bel corpo, una che oltre al sedere sa fare più di tante altre che non si sa il perché vengano chiamate vip… cosa vi fa specie che pubblica una foto in barca.. o davanti ad un elicotottero.. Questo è il suo peccato?… ma sti ca@@i.. smettetela di venire qui a commentare cavolate tipo fai beneficenza….ma chi ve lo dice che non lo fa… ma secondo voi si fa beneficenza solo se lo si dice? Che ne sapete voi… “