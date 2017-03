1 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen in tribunale dopo la sua reazione alle dure parole di Costanzo

“Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole – queste le parole prununciate da Maurizio Costanzo e riportate dal settimanale Nuove che hanno infastidito Belen – Non è che ogni due minuti possiamo discutere dei suoi amori: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano”.

La showgirl ha voluto respingere questa provocazione liquidando l’intero articolo come un falso giornalistico, allo scopo di sminuire la risonanza dell’opinione (apparentemente espressa) del celebre conduttore Mediaset. A quel punto, però, Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, si è indignato e ha annunciato che porterà Belen in tribunale:

“Belén mente e risponderà in ogni sede delle sue menzogne – ha detto il direettore – Capisco che Belén sia distrutta dopo l’intervista-scoop di ‘Nuovo’ nella quale Maurizio Costanzo la invita a trasferirsi all’estero: è stata scaricata da un personaggio autorevole e influente, ma la sua strategia – demolire la mia credibilità per far pensare al pubblico che quell’intervista fosse falsa – non passerà. Ho dato incarico ai miei legali di procedere in ogni sede contro la Rodriguez“.

Insomma, qui tira un’aria di guerra per la showgirl argentina…