Ben Stiller e Christine Taylor annunciato il divorzio. Con un comunicato congiunto, la coppia ha reso pubblica la notizia della separazione. Il loro era uno dei matrimoni più duraturi di Hollywood. I due hanno vissuto 18 anni fianco a fianco, di cui 17 da marito e moglie. Ben e Christine, 51 anni lui e 45 lei, hanno due figli: Ella Olivia, 15, e Quinlin Dempsey, 12.

“Con enorme amore e altrettanto rispetto l’uno per l’altra, e i 18 anni che abbiamo trascorso insieme come coppia, abbiamo preso la decisione di separarci”, hanno fatto sapere. “La nostra priorità continuerà ad essere crescere i nostri figli, come genitori devoti e grandi amici”.

La loro love story era iniziata sul finire degli anni Novanta. Dopo i flirt dell’attore con Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart ed Amanda Peet. Stiller stava girando il pilota della serie Heat Vision and Jack, mai trasmessa dalla Fox e diventata cult sul web. Con Christine fu colpo di fulmine immediato.

Il loro matrimonio era stato celebrato nel maggio del 2000 alle Hawaii, dopo che l’attore le aveva fatto la fatidica proposta durante le prove di Ti presento i miei. Restano sconosciute le cause dell’addio. Negli anni, Stiller e Taylor hanno diviso più volte lo stesso set. Insieme hanno realizzato Zoolander e Zoolander 2, Palle al balzo – Dodgeball, Tropic Thunder e Arrested Development.

L’annuncio è arrivato proprio nei giorni in cui Stiller era al Festival di Cannes. L’attore è stato con Dustin Hoffman ed Emma Thompson nel cast di The Meyerowitz Stories, il nuovo film di Noah Baumbach presentato in concorso. Ricominciare dopo il divorzio è difficile, ma non impossibile. Prima di tutto c’è il lavoro. Prossimamente vedremo Ben nella commedia Brad’s Status e nella serie tv Super Sad True Love Story.