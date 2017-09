0 CONDIVISI Condividi Tweet

Beppe Fiorello si confessa in un’intervista a Vanity Fair. L’attore siciliano sta per debuttare al cinema in veste di produttore del film Chi m’ha visto? In questa pellicola sarà presente anche Pierfrancesco Favino e la trama parlerà di un artista che simula la sua scomparsa al fine di ottenere più successo. Specchio della vita reale? Per niente. Beppe è sempre più convinto di voler rimanere sulle scene ancora per molto a contatto col suo pubblico. È proprio grazie alla trama del suo film che dall’intervista emergono particolari sul suo passato, sui figli e su ciò che Fiorello vorrebbe rimanesse di lui dopo la sua morte.

Beppe Fiorello si confessa: “Quando sarò morto, voglio che la gente dica che ho fatto cose buone”

Mentre Edicola Fiore chiude e Rosario Fiorello si prende una pausa per dedicarsi a nuovi progetti, Beppe non ha alcuna intenzione di fermarsi: “Sparire dal pubblico? Non ci ho mai pensato. Mi piace il mio successo costruito lentamente, insieme al pubblico. La mia unica preoccupazione è lasciare un bel ricordo di me. Ci penso tutti i giorni: voglio che, quando sarò morto, la gente dica che ho fatto delle cose buone”.

L’attore siciliano, restando in tema di morte, parla di un’insolita abitudine: “Ho una visione un po’ cupa della vita, in effetti. Per dire, a casa abbiamo una scatola da scarpe dove io lascio dei bigliettini che scrivo ai miei figli (Anita e Nicola, ndr). Voglio che leggano queste cose solo quando io non ci sarò più. Avranno un valore più alto. Di mio padre, mi è rimasta un’unica cartolina che ricevetti quando ero in servizio militare e mi dispiace non averne ricevute altre”.

Fiorello e il suo passato: “Tutto potrebbe finire da un momento all’altro”

L’attore di numerose fiction di Rai 1 è molto previdente e lo si percepisce dall’educazione che impartisce ai suoi ragazzi: “Credo di essere equilibrato con i miei figli. Con loro non sono tanto crepuscolare, giuro. Però ricordo sempre loro che le cose possono cambiare all’improvviso, che magari non andremo sempre in vacanza in posti belli e costosi, che non devono dare per scontato che potranno avere sempre le scarpe più belle e alla moda. È lo spettro della povertà che mi insegue, sto sempre all’erta con questa idea fissa che tutto può finire da un momento all’altro”.