Il commento più frequente è: da lui non me lo sarei mai aspettato. Eppure, Stefano Bettarini vuole picchiare Raz Degan. È questa la pesante insinuazione colta in un imbarazzante fuori onda (l’ennesimo) di Eva Grimaldi, diffuso in rete dopo la puntata del reality di martedì 14 marzo. Un video che ha fatto parecchio infuriare il pubblico, ormai apertamente schierato dalla parte del modello e attore israeliano.

Tutto nasce dai commenti sprezzanti di Raz nei confronti dei colleghi (in particolare Samantha De Grenet e Giulio Base), definiti falsi e strateghi. Dopo l’ennesimo scontro che ha visto coinvolto anche il resto del gruppo, Alessia Marcuzzi ha chiuso il collegamento con la Palapa, ma tra i naufraghi pare sia successo di tutto. È soprattutto Eva Grimaldi ad essersi lasciata scappare alcune frasi scomode parlando con Nancy Coppola e la De Grenet.

Bettarini vuole picchiare Raz Degan: il video

“Io mi sto stufando, vado là a mettergli le mani addosso”, dice la Grimaldi riferendosi a Degan. “No guarda, si sta trattenendo lui, si sta trattenendo lui (rivolto a Stefano Bettarini, ndr). Si sta trattenendo lui per noi. Ma tutta la struttura vuole andare là e mettergli le mani addosso”. Un fuori onda detto mentre la Marcuzzi riapriva l’audio e ricostruito da alcuni spettatori indignati con questo video.