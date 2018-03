41 CONDIVISI Condividi Tweet

Biagio Izzo e Equitalia, un affare che potrebbe costare molto caro all’attore napoletano. Il comico è coinvolto in una inchiesta nella quale è accusato di turbativa d’asta e rischia gli arresti domiciliari. La vicenda, intricata e complessa, risale a tre anni fa. Il suo nome – o almeno indizi che portano al suo nome – è comparso in una indagine che vede protagonisti alcuni funzionari dell’erario. La Procura ha intercettato i colloqui tra il titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche, un ex dipendente di Equitalia e un dirigente dell’istituto vendite giudiziarie di Napoli. I tre parlano di un “attore famoso” per il quale bisogna agire per recuperare alcuni beni pignorati e messi all’asta.

Biagio Izzo e Equitalia, un brutto affare

Secondo l’accusa, quell’“attore famoso” sarebbe proprio Biagio Izzo. Il comico, infatti, ha avuto in passato un lungo contenzioso con Equitalia. Una partita che gli è costata il pignoramento di una Vespa, una Fiat 500, un’altra auto, una moto e alcuni beni mobili. Beni pignorati che, alla fine, sono stati acquistati proprio all’asta nel 2015 e tornati nuovamente nella disponibilità di Izzo. Il giudice per le indagini preliminari, tuttavia, non è convinto dall’impianto accusatorio dei pm. Soprattutto perché Izzo non figura mai nelle intercettazioni.

Biagio Izzo: film e teatro a rischio?

In queste settimane, Izzo è impegnato in scena con lo spettacolo Dì che ti manda Picone (versione teatrale del classico di Nanni Loy con Giancarlo Giannini, prodotta dalla Compagnia Enfiteatro) e conta sulla reunion di Boldi e De Sica per il prossimo cinepanettone. Dopo la rottura di Natale in India, il comico è sempre rimasto al fianco di Boldi, fino al recente Natale da Chef. Ora che la Procura ha impugnato il provvedimento del gip e reiterato la richiesta di arresti, il suo futuro appare a rischio. Tutto è rimandato al prossimo 23 marzo, quando al Tribunale del Riesame si discuterà la richiesta di arresti domiciliari a carico dell’attore napoletano.