1 CONDIVISI Condividi Tweet

Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi all’Isola dei Famosi: è successo durante un momento di debolezza con Filippo Nardi. La cantante, apparsa sempre solare e positiva, ha avuto un crollo proprio ripensando al suo ex, che l’ha lasciata pochi mesi fa senza un vero e proprio perché.

Nata sotto la stella dei Modà e della scuderia Rtl 102.5, Bianca è stata una costante degli ultimi Festival di Sanremo e ha tentato la strada del talent nel 2016, partecipando a Tale e Quale Show. La sua partecipazione al reality di Canale 5 è stata inaspettata per molti suoi fan.

Veronica – questo il suo nome all’anagrafe – è diventata famosa anche in virtù della sua love story con l’ex motociclista. Una storia d’amore tormentata, durata due anni e sopravvissuta al drammatico incidente dopo il quale l’ex pilota di MotoGp è rimasto in rianimazione, al San Camillo di Roma, per quasi 20 giorni.

“Ci tengo ad affrontarmi e mettermi in gioco, a farmi conoscere per quella che sono: una persona semplice”, aveva raccontato prima di raggiungere l’Honduras. Bianca non si è mai pianta addosso, ma nel corso del reality non è riuscita a trattenere l’emozione.

Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi all’Isola dei Famosi

“Sei qui che pensi di aver lasciato tutto in Italia e invece ti porti tutto dietro”, con queste parole la cantante si è sfogata ripensando a Max Biaggi. “Quando stai bene con una persona pensi di voler creare qualcosa per il futuro. Poi ad un certo punto ti ritrovi senza niente, ora mi sento obbligata a ritrovare un po’ me stessa e a ritrovare la forza per star bene. Ho 30 anni, ho una vita davanti e il mio lavoro è così, altalenante. Il problema è che investi tanto sul tuo futuro e poi di punto in cambio ti ritrovi a dover cambiare all’improvviso tutto”.

A Mattino 5 è stata mandata in onda la clip che raffigura la sua crisi. Accentuando anche il depositario della sua confessione: che sia scoccata la scintilla tra Bianca Atzei e Filippo Nardi?