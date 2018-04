2 CONDIVISI Condividi Tweet

Una esperienza particolare quella di Bianca Atzei: Isola dei Famosi come terapia. All’indomani della fine della sua avventura al reality che l’ha vista inaspettatamente classificarsi seconda, dietro solo a Nino Formicola, la cantante milanese ha rivelato che l’avventura televisiva intrapresa è servita soprattutto per dimenticare la fine della sua relazione con l’ex motociclista Max Biaggi. “Sono partita che avevo il cuore libero, anche se era un po’ rotto – ha dichiarato a Fanpage – ma non ho pensato molto quando ero lì. Ero concentrata a sopravvivere”.

Bianca Atzei: Isola dei Famosi come terapia

“La mia vittoria era essere partita. Se fossi rimasta a casa, mi sarei ammalata”, ha aggiunto Atzei. In merito alle polemiche con Elena Morali, che l’ha accusata di percepire un cachet più alto degli altri naufraghi, la cantante non ha voluto rispondere: “Si tratta di cose inventate alle quali non ho voluto replicare. Ho la mia vita e ho un obiettivo nella vita. Se ci sono persone che vogliono provocarti solo per fare due serate in più, non mi faccio tirare dentro”.

Bianca Atzei e Max Biaggi, una ferita aperta

Su presunti flirt e simpatie particolari, Bianca taglia corto: “Mi viene da ridere. Entro con il cuore rotto e mi butto tra le braccia di un’altra persona? Ma non è proprio nel mio interesse. Il fatto che ci avrei provato con Nino mi fa sorridere”. Formicola ha vinto l’Isola con il suo stesso obiettivo: “Per me la cosa più importante è il parere del pubblico, non dei naufraghi. Se ci sono persone che non hanno obiettivi nella vita, non è colpa mia”.

Rientrata a casa a Milano, Atzei ha postato su Instagram i primi scatti del suo ritorno alla normalità. Da donna “libera di essere me stessa sempre, senza le mille paure, senza paranoie”. Perché “essere liberi oggi è il regalo più prezioso che puoi fare a te stessa e anche agli altri”.