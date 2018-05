0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella recente puntata di Domenica Live Bianca Atzei parla di Biaggi e di come la sua storia sia finita senza spiegazione alcuna. La cantante usa parole forti per descrivere la situazione e sceglie proprio il salotto domenicale di Barbara D’Urso per rompere il silenzio e chiarire la questione. La ragazza, inoltre, parla del suo dolore per la recente scomparsa della nonna a cui era molto affezionata.

Bianca Atzei parla di Biaggi: “Non ha avuto il coraggio di dirmi cosa stava succedendo”

Spesso abbiamo visto Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi all’Isola dei Famosi: in effetti la cantante credeva molto in quella storia che è finita, a detta sua, senza un motivo apparente. Questo ciò che la ragazza ha spiegato: “Qualsiasi donna, io in questo caso, merita un uomo che ha il coraggio di dirle in faccia cosa non va. Non è stato così. Mi ha detto che voleva stare da solo. Io l’ho rispettato, però dopo due anni e mezzo, io ho dato veramente tutta me stessa, non sto rinfacciando nulla ma non credo che tutte le donne avrebbero fatto quello che ho fatto io“.

Nonostante la Atzei sia rimasta al suo fianco dopo il tragico incidente dell’ex fidanzato, annullando anche un tour per non lasciarlo solo, il motociclista ha deciso di lasciarla. Lei, comunque, non porta rancore: “Io gli voglio un bene dell’anima, parlerò sempre solo bene di lui, mi ha cambiata come donna. Tutto può succedere nella vita, l’amore finisce, bisogna andare avanti. […] Ora ho voltato pagina. Ho una nuova storia d’amore che sono io. Le cose più importanti nella vita sono la famiglia e quello che ami fare, per me il canto“.

La Atzei parla della nonna scomparsa

Non è certo un bel periodo per Bianca, che sta ancora metabolizzando il dolore della scomparsa della nonna paterna: “Quando cresci, ti accorgi dell’importanza dei nonni. I genitori ti insegnano l’educazione che, in realtà, arriva dai loro genitori e quindi dai nonni. Mia nonna aveva 95 anni ed era la donna più buona del mondo. Mi ha fatto stranissimo vedere mio padre molto provato, è stato veramente male. Lui è sempre stato una persona che ha fatto fatica ad esprimere i suoi sentimenti”.