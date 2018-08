119 CONDIVISI Condividi Tweet

Le ultime confessioni di Bianca Guaccero sulla separazione da Dario Acocella lasciano intendere tutta la sofferenza che l’attrice ha dovuto attraversare per riprendersi da un periodo tremendo. Per fortuna oggi la showgirl sta meglio e decide di affrontare tutto col sorriso dedicandosi, in primis, al lavoro. La Guaccero, infatti, sostituirà Caterina Balivo a Detto Fatto.

Bianca Guaccero sulla separazione: “Oggi faccio fatica a innamorarmi”

La Guaccero confida le sue pene d’amore al settimanale Oggi: “È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Ma ringrazio tutto quello che è successo perché mi ha dato una consapevolezza e una forza che non credevo di possedere. Mi ha costretta a fare i conti con le mie insicurezze e mi ha insegnato ad accettare me stessa nel bene e nel male”.

L’attrice confessa quanto sia difficile lasciarsi andare ancora una volta dopo una delusione del genere: “Faccio molta fatica a innamorarmi, sono una donna difficile. In un uomo apprezzo la veracità, la forza d’animo, la spontaneità. Mi seduce un uomo risolto, consapevole delle sue imperfezioni e delle sue virtù”.

Bianca Guaccero a Detto Fatto: è tutto pronto

Bianca Guaccero conduce Detto Fatto al posto di Caterina Balivo. Quest’ultima, infatti, passerà su Rai 1 lasciando il timone del suo programma all’attrice di Capri. La Guaccero è felicissima del nuovo incarico e non vede l’ora di lanciarsi in questa nuova avventura. Lo dimostra il nuovo spot televisivo che annuncia lo show di Settembre: lei e Giovanni Ciacci mostrano già un certo affiatamento e sappiamo bene che non è facile entrare nelle grazie di ‘re Giogiò’ (come lo chiama affettuosamente la Balivo). Insomma, è tutto pronto e noi non vediamo l’ora di vedere Bianca in azione.