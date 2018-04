98 CONDIVISI Condividi Tweet

Bobby Solo risponde alla figlia Veronica Satti e lo fa senza mezzi termini. Al centro dei gossip nelle ultime settimane c’è infatti il rapporto tra il cantante e la ragazza, nata nel 1990 dalla relazione tra Solo e la corista Mimma Foti. Veronica ha vissuto un’adolescenza travagliata che l’ha segnata profondamente e da 13 anni non ha più rapporti con il padre, che a suo dire si rifiuta di vederla. Ora papà Roberto, autore di hit come Una lacrima sul viso e Se piangi se ridi, ha deciso di replicare alle accuse in prima persona.

Bobby Solo risponde alla figlia Veronica

Veronica è una delle concorrenti del Grande Fratello 2018. Durante la prima puntata, prima di entrare nella casa, ha detto: “Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato”.

“Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello – ha dichiarato il cantante in un’intervista esclusiva al settimanale Spy – anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100 mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la popolarità cantando Una lacrima sul viso e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv”.

Bobby Solo oggi: figli e famiglia, lontano dalla tv

“Le riconciliazioni – ha aggiunto – non si fanno in televisione con una farsa comica, ma si fanno chiamando la persona e parlandosi. Parlare di questo ricongiungimento oggi mi sembra ridicolo. Mia figlia non mi ha mai cercato negli ultimi 15 anni se non attraverso avvocati o carabinieri. Ho 73 anni, non sono abituato ai gossip farseschi, ma semmai ai vecchi programmi di una volta dove si faceva un altro tipo di varietà. Se avessi 25 anni avrei sicuramente un’altra ottica”.

A Malgioglio, che lo ha criticato in diretta, Bobby ha risposto con ironia: “Cristiano lo conosco dal 1967 e gli voglio un bene dell’anima, ma è pagato per fare il suo lavoro e fa parte della farsa, è giusto che lo dica. Io sono pagato per suonare la chitarra, Malgioglio per fare quello e gli avvocati per fare le cause”.