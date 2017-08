119 CONDIVISI Condividi Tweet

Bobo Vieri e Anna Tatangelo stanno flirtando? È questa la notizia del momento che vorrebbe la cantante ed il bomber pericolosamente insieme. Sembrava un film romantico dal bel finale quello tra Gigi D’Alessio e la Tatangelo ma, in realtà, l’epilogo è diventato drammatico. La love story tra i due artisti sembrerebbe essere al capolinea per il dispiacere di tutti i sostenitori della coppia.

Bobo Vieri e Anna Tatangelo: flirt in corso?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi. La notizia è arrivata recentemente tramite un comunicato stampa divulgato attraverso l’Ansa dai diretti interessati. Un fulmine a ciel sereno, dato che le acque si erano calmate da un po’. Sì, perché la coppia non è nuova a questi giochi. Già in passato, infatti, si erano ipotizzate crisi tra i due ma Gigi e Anna avevano sempre smentito. Oggi si cambia musica e la rottura potrebbe essere concreta e definitiva.

Sembra che ad approfittare del momento di crisi ci sia l’ex campione Christian Vieri. Pare che il bomber stia lasciando like alle foto Instagram della bella Anna dove la ragazza mostra le prorompenti forme in bikini. Che Bobo ci stia provando con la showgirl? La Tatangelo, dal canto suo, ricambia con qualche timido like alle foto dell’ex calciatore ma ci tiene a smentire tutto. Proprio ieri Anna ha postato una storia Instagram che recita: “Un’assurdità. Bastasse un like, dovrei stare con tutti i miei 947mila followers“.

Vieri non risponde al commento della Tatangelo

L’artista di Sora si difende bene e zittisce i chiacchieroni che la vorrebbero corteggiata e interessata al bomber Vieri. Quest’ultimo, per il momento, non risponde e lo stesso fa D’Alessio che ha deciso di non esporsi troppo in questo periodo. Che la Tatangelo abbia innescato il senso di sfida nell’ex calciatore che a colpi di like e mosse audaci tenterà di conquistare il cuore della bella Anna?