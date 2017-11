1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella casa più spiata e famosa di Cinecittà può accadere di tutto: c’è chi decide di lasciarsi alle spalle una storia importante, chi mostra i suoi lati migliori (o peggiori) e chi si mette in gioco per superare i propri limiti. È quello che è successo ad uno dei concorrenti che sta facendo molto parlare di sé. Arrivato quasi in finale, Bossari piange al GF Vip e si lascia andare ad uno sfogo liberatorio dove confida i suoi malesseri del passato, le battute d’arresto dovute alla depressione e anche i momenti di rinascita.

Bossari piange al GF Vip e parla della sua depressione

Questa trasmissione ha donato all’ex conduttore nuova vita e lui ha intenzione di viverla al massimo. È stato il primo concorrente della storia a fare una proposta di matrimonio al GF Vip in diretta nazionale. Questa esperienza ha segnato molto Daniele Bossari dandogli modo di riflettere sul suo passato, ma soprattutto sul presente e sul futuro.

Il primo passo verso la rinascita sarà il matrimonio con Filippa Lagerback, compagna di vita da ormai 17 anni. Il secondo step, sarà dare un fratellino alla primogenita Stella. Durante un confessionale, Daniele ha rivelato: “Il Grande Fratello Vip mi ha cambiato la vita, io mi ero isolato dal mondo. Per me questo non è spettacolo”. Insomma, qui si parla di vita vera e nessuna finzione è ammessa davanti alle telecamere.

Bossari e Lagerback: dalla crisi al matrimonio

Tutto è bene quel che finisce bene. Proprio come in una favola, anche Daniele e Filippa avranno il loro lieto fine coronando il sogno di un matrimonio. Non è sempre stato rose e fiori per loro, che hanno combattuto con la depressione di Bossari, come ha dichiarato la futura moglie al settimanale Chi dopo aver accettato la proposta del compagno. Questa trasmissione ha davvero cambiato in meglio l’ex Vj che, finalmente, torna a sorridere come un tempo, quando eravamo abituati a vederlo energico e smagliante sugli schermi di Mtv.