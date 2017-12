18 CONDIVISI Condividi Tweet

È la storia del momento e se ne sta parlando tanto. Dopo numerosi colpi di scena entra finalmente in gioco il protagonista delle polemiche: Daniele Bossari replica alle dichiarazioni di Laura Freddi. Il vincitore del GF Vip e la showgirl sono stati coinvolti, loro malgrado, in un ciclone mediatico che ha fatto molto discutere. La questione riguarda una vecchia intervista alla Freddi, risalente a 16 anni fa e ripresa recentemente da Di Più, in cui la donna spiegava perché la storia tra lei e il conduttore di Mistero finì bruscamente.

Bossari replica alle dichiarazioni della Freddi e mette a tacere le polemiche

Ormai tutti sanno che Laura Freddi e Daniele Bossari sono stati insieme più di 16 anni fa. Allora lei aveva alle spalle due storie importanti (una con Paolo Bonolis e una con Fabio Galante) mentre lui era al culmine della sua carriera. Quando si conobbero fu passione a prima vista, ma qualcosa andò storto. Nell’intervista, infatti, si legge tra le righe una Laura giovane e risentita per il comportamento dell’ex che, ai tempi, la tradì. Vecchie amarezze che ormai sono acqua passata per i protagonisti della love story, ma che qualcuno ha voluto tirare fuori sulla scia del successo del vincitore del GF Vip.

La Freddi, al nono mese di gravidanza, ha chiarito subito di non aver rilasciato alcuna intervista recentemente e che quella pubblicata da Di Più è molto vecchia. Bossari, invece, ha rotto il silenzio solo adesso decidendo, così, di zittire la questione: “Laura e io ci siamo incontrati altre volte negli anni, tra noi ci sono affetto e rispetto. Quando ci si lascia, si soffre, e quelle erano dichiarazioni esasperate. Soffrimmo entrambi ma nel presente non esiste nulla di tutto questo. So che oggi sta bene, che sta per diventare mamma e sono felicissimo per lei. So che pensa le stesse cose“.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback ospiti da Fabio Fazio

Con l’ultima dichiarazione, Bossari mette fine a tutte le chiacchiere sulla questione per dedicarsi a impegni più piacevoli. Un esempio è programmare il matrimonio con Filippa Lagerback che forse si svolgerà in primavera. Intanto la coppia felice è stata ospitata da Fabio Fazio nella scorsa puntata di Che Tempo Che Fa, facendo registrare al programma un boom di ascolti che non si vedeva da tanto in casa Rai.