65 CONDIVISI Condividi Tweet

Brad Pitt chiede scusa a Jennifer Aniston. A dodici anni dal divorzio più chiacchierato di Hollywood, l’attore si è lasciato andare ad un mea culpa destinato a far discutere.

“Non sono stato il marito che meritavi”. Sono queste le parole che il divo avrebbe pronunciato durante una telefonata con l’ex moglie. La storia del più celebre triangolo del decennio scorso è ben nota.

Brad e Jennifer sono sposati da cinque anni, quando nel 2005 l’attore gira con Angelina Jolie il film Mr. & Mrs. Smith. Colpo di fulmine. Sedotto dalla sensuale figlia di Jon Voight, lascia di punto in bianco la moglie e vive una appassionante e decennale storia d’amore con Angelina. Una relazione interrotta improvvisamente nel 2016. Sebbene “essere single non è una cosa che volevo”, ha dichiarato Jolie in una recente intervista.

Nel frattempo, Pitt è cambiato. Non solo fisicamente perché è molto dimagrito e soprattutto ha smesso di bere. Ha deciso di migliorare anche come uomo: grazie alla terapia, sarebbe riuscito a fare i conti con il proprio passato e avrebbe contattato l’ex moglie per chiederle perdono.

Brad Pitt chiede scusa a Jennifer Aniston: le sue parole

Da allora Aniston è stata bollata come quella “scaricata”. Eppure, il tempo le ha dato ragione: oggi è felicemente sposata con Justin Theroux e risponde sempre a tono alle presunte gravidanze affibbiatele dai media. Secondo la rivista In Touch, il colloquio tra i due ex sarebbe stata “la conversazione più intima che Brad e Jen abbiano avuto negli ultimi anni”.

“Lui era determinato a scusarsi per tutto quello che è successo ed è esattamente quello che ha fatto”, scrive il tabloid. “Ha chiesto perdono per essere stato un marito assente. Il dolore e il rancore di anni sono venuti a galla insieme alle lacrime”. A quanto pare Jennifer non avrebbe avuto alcun problema ad accettare le scuse.