Eccoli di nuovo: Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme, stavolta beccati nella villa dell’amico George Clooney sul lago di Como. Cosa ci faranno insieme i due divi di Hollywood? Qualcuno azzarda a una seconda luna di miele…

Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme sul lago di Como

La notizia arriva direttamente da America e Australia. Il magazine New Idea, infatti, sostiene che Jennifer abbia raggiunto Pitt a Como dopo aver finito le riprese del film Murder Mystery, girate tra Milano e Como, appunto. Con loro ci sarebbe anche Shiloh, terza figlia della ormai ex coppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie. Chi sa la diva Disney, che vestirà nuovamente i panni di Maleficent, come l’avrà presa…

Intanto, sempre New Idea, sostiene che i due abbiano rinnovato le promesse in gran segreto nel giorno del loro diciottesimo anniversario di matrimonio. Il tabloid In Touch, dal canto suo, dice che i due si stanno godendo un viaggio di due settimane che attraversa l’Italia. Una fonte vicina alla coppia dice che “Brad e Jennifer sentivano giusto dare il via alla loro luna di miele da lì“. Il magazine, inoltre, afferma che “i due si sono ritrovati per non lasciarsi mai più. Stanno godendo del loro tempo insieme, è come se non si fossero mai separati“.

Pitt e Aniston tornano insieme ufficialmente?

È bello vedere Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme: molti fan non avevano preso bene il divorzio della coppia in favore del matrimonio con la Jolie. Oggi i sostenitori del team Jennifer possono esultare, perché a spuntarla è stata lei. Molte cose sono successe durante la loro lontananza, in primis i divorzi dai rispettivi compagni, Angelina Jolie e Justin Theroux, che hanno segnato molto entrambi. Ora il destino li ha ricongiunti e pare sia la volta buona.