Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Le foto del bacio

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Qualcuno dice di sì e precisamente lo fa il magazine oltreoceano Star. La foto in copertina non lascia spazio a dubbi: i due ex coniugi, dopo anni di lontananza e amori finiti male, sembrano essersi ricongiunti. La cosa non stupisce dato che tra i due c’è sempre stato un rapporto di reciproco rispetto e affetto, anche quando Brad ha fatto soffrire Jennifer lasciandola per Angelina Jolie.

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme grazie a George Clooney?

Per anni il web si è diviso in due schieramenti: team Angelina e team Jennifer. Pare proprio che quest’ultima abbia perso la battaglia, ma non la guerra visto che Pitt è tornato da lei. Il divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie è stato una bella sorpresa per i fan della Aniston che non hanno mai spesso di sperare in un ritorno di fiamma.

Qualcuno dice che le foto pubblicate dal magazine americano siano fotomontaggi risalenti al periodo in cui Pitt e la Aniston stavano ancora insieme. Il giornale, però, insiste nel sostenere che i due si sono riavvicinati grazie all’aiuto di un amico in comune: George Clooney. Quest’ultimo, infatti, avrebbe organizzato un incontro segreto tra i due pochi giorni prima degli Oscar e da lì l’amore sarebbe riaffiorato.

Brad e Jennifer: ritorno di fiamma dopo amori sbagliati

Sia Pitt che Aniston sono stati lontani per anni frequentando altri compagni che, col tempo, si sono rivelati inadatti. Non solo Brad, ma anche Jennifer ha da poco rotto con l’ex marito Justin Theroux. Tra i due sembrava andare bene, soprattutto per il grande affiatamento che la coppia sprigionava agli occhi del pubblico. Purtroppo il loro matrimonio non è durato più di due anni, ma non tutti i mali vengono per nuocere dato il riavvicinamento al suo primo amore. Anche Pitt è ormai lontano dalla sua Angelina, della quale resta solo un ricordo e sei figli da vedere nel week end.