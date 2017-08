62 CONDIVISI Condividi Tweet

Solo pochi giorni fa il suo incidente diplomatico ( la showgirl fuma in aereo e il veicolo è costretto a fare un atterraggio d’emergenza) ha fatto discutere tutto il paese, ma adesso c’è nuova carne a cuocere sulla sempreviva fiamma della polemica: si tratta del cachet di Belen per un festival. Pare che il prezzo richiesto dalla star sia stato giudicato eccessivo…

Da capogiro il cachet di Belen: la showgirl attaccata anche legalmente per la sua richiesta di compensi

Abbiamo letto su Forbes che Emma Stone è l’attrice più pagata di Hollywood, sappiamo anche quanto guadagnano gli opinionisti in tv e molte altre star: siamo abituati, insomma, a vedere una lunga fila di zeri quando si tratta di compensi – che siano anche solo gettoni di presenza.

Questa richiesta di cachet per Belen, tuttavia, ha infiammato di rabbia il Codacons, che ha preso posizione in maniera molto determinata contro il suo ruolo di madrina della 25esima edizione del Peperoncino Festival, la cui organizzazione le avrebbe promesso una cifra stellare: si parla, infatti, di 60mila euro.

In quanto associazione che difende i diritti dei consumatore, l’associazione ha deciso di schierare un avvocato, dato che parte dei fondi del Festival – che sarebbero utilizzati per il complenso alla showgirl argentina – provengono da finanziamenti pubblici.

A quel punto il Festival ha deciso di rispondere all’attacco legale con una difesa legale, arruolando Francesco Di Lieto per querelare il Codacons, dato che la stampa ha cominciato a parlare della vicenda in toni che stanno influendo sul buon nome dell’evento. La loro linea di difesa si è espressa così:

La verità sul compenso della showgirl per il Festival: parlano gli avvocati

“Il cachet di Belen Rodriguez è di euro 30.000 come risulta dalla fattura allegata. E non di euro 60.000 come riportato ….. L’Accademia non ha ricevuto alla data odierna nessuna comunicazione di finanziamento regionale. Ha presentato alla Regione Calabria un progetto per il venticinquennale del Peperoncino Festival con la richiesta di un cofinanziamento con i fondi europei. Il 65% a carico della Regione e il 35% a carico dell’Accademia che organizza l’evento”.

Il Codacons, tuttavia, ha ribattuto: “Le cifre sono differenti (rispetto a quanto segnalato da loro in un primo momento, esattamente la metà, ndr). E di tanto occorre subito scusarsi. Certo, la fattura (nr. 54/2017) da pagarsi entro il 31 agosto 2017, porta la data odierna (21 agosto 2017) e quindi emessa successivamente alle nostre perplessità e, se fossimo maliziosi, potremmo finanche supporre che tanto clamore ha portato a dimezzare il danno…. Le cifre. Il compenso per la presenza della nota artista è di 36.600,00 euro. Di questa somma all’incirca 23mila euro sarebbero a carico della Regione Calabria. Non certo bruscolini”.

L’intervento del presidente della Giunta regionale calabrese Mario Oliverio

La Regione Calabria, chiamata in causa per le risorse che verranno messe a disposizione per l’evento ha voluto specificare la sua posizione e non mancano le critiche alla scelta di Belen come madrina. “La Regione – ha dichiarato Mario Oliverio, presidente della Giunta regionale – non ha dato contributi specifici per finanziare la partecipazione di show girls al Festival del Peperoncino di Diamante così come di altre o altri operatori dello spettacolo negli eventi regionali. La scelta del programma delle 10 giornate del festival del Peperoncino, infatti, è di esclusiva competenza dell’Accademia del Peperoncino, organizzatrice dell’evento che, come è noto, è uno dei più partecipati ed affermati da anni in Calabria. Ciò precisato, ritengo che la scelta operata in autonomia dall’Accademia del Peperoncino, nell’ambito del programma complessivo giudicato valido ed interessante, possa essere discutibile”.