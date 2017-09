124 CONDIVISI Condividi Tweet

Quella sul cachet di Gigi D’Alessio è l’ennesima polemica su uno dei personaggi più in vista del momento. Il cantante napoletano, infatti, è stato accusato nei giorni scorsi di aver ricevuto un compenso troppo alto per una sua esibizione a Pratola Serra. Certo, non parliamo di cifre astronomiche come quelle percepite dai divi di Hollywood, ma si tratta comunque di un numero degno di nota: 80.000 euro. Niente male per l’esibizione di piazza di un solo cantante, vero? Detta così, potrebbe sembrare che l’intero compenso entri nelle tasche di D’Alessio, ma in realtà non è così e l’artista ci ha tenuto a precisarlo.

Polemiche sul cachet di Gigi D’Alessio: “Qui canta uno, ma mangiano 400”

Gigi D’Alessio proprio non ci sta e decide di vuotare il sacco sulla questione del compenso a 5 cifre percepito per il suo ultimo concerto a Pratola Serra, nell’Avellinese. Poche parole e numeri alla mano, il cantante ha smentito tutto: “Si è letto di 80 mila euro, di un cachet d’oro per me. Non è assolutamente vero. Vi faccio subito due conti, il Comune non ha tirato fuori un euro, questi soldi sono stati offerti da 42 sponsor. Di questi 80.000, 16.000 euro vanno allo Stato e quando vedete un palco, sicurezza, musicisti, fonici, furgoni, ecc., ricordate che qua siamo uno a cantà e 400 a mangià“.

Le sue parole, poi, sono andate al sindaco Emanuele Aufiero, da pochi mesi in carica: “Le ingiustizie non mi piacciono. Quest’uomo ha subito un’ingiustizia quest’anno per aver portato D’Alessio a Pratola. E’ stato un uomo coraggioso perché ha saputo respingere le accuse. Voi siete la più grande conferma di questa magnifica serata“, ha aggiunto riferendosi al pubblico presente.

D’Alessio: “Di me hanno detto tutto, non mi fanno più paura”

Il cantautore napoletano, in tale occasione, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sul piano personale: “I giornalisti ci ricamano su queste cose, il giornalismo è sceso di livello. Me lo posso permettere: di me hanno detto di tutto, non mi fanno più paura“. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati da non molto ed è probabile che l’artista si riferisca ai titoli di giornale che ultimamente hanno coinvolto la coppia. Ad ogni modo, oggi la situazione sembra essere stabile: vacanze separate per i due, a parte qualche debole segnale di riavvicinamento. Di sicuro la lontananza fa male a Gigi che sulle pagine dei settimanali non sembra essere al top della forma, al contrario di lei che si mostra su Instagram splendente come al solito.