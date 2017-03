0 CONDIVISI Condividi Tweet

Per parafrasare il nuovo film con Ambra Angiolini, “La verità, vi spiego, sull’amore”, stiamo provando a spiegarvi le varie verità che si celano dietro la chiacchieratissima coppia che da poco si è ritrovata sulle spiaggie dell’Isola dei Famosi: sulla scia della cinica teoria dei dati Auditel, arriva anche una soffiata sul cachet di Paola Barale per questa sua ospitata speciale.

La fonte è sempre Dagospia, dove Alberto Dandolo ormai svolge il ruolo della ‘Gossip Girl’ italiana. Dalle pagine del settimanale Oggi il redattore insinua: “Gira voce che abbia accettato di raggiungere il suo ex all’ Isola dei famosi convinta dal cachet offertole da Mediaset.“

Clamorosa indiscrezione sul cachet di Paola Barale

Ed ecco lo scoop: “Si parla della cifra record di 100 mila euro complessivi! Solo un rumor? Ah, saperlo…” In attesa di conferme sull’effettivo e reale cachet di Paola Barale, ricordiamo che in effetti all’inizio la showgirl non sembrava assolutamente interessata a partire per l’Isola. Quando Alessia Marcuzzi la punzecchiava, invitandola pubblicamente, lei faceva finta di nascondersi sui social, declinando davanti a tutti l’offerta.

Paola e Raz: ritorno di fiamma o parentesi temporanea?

Potrebbe essere cambiato qualcosa di fronte ad un lauto compenso? Oppure è proprio il richiamo dell’amore ad averla attirata sull’Isola? Le sue parole – più tiepide, rispetto a quelle del suo ex – non rendono ancora chiarissima la situazione. Ma dalle telecamere i suoi occhi sembrano davvero brillare…