34 CONDIVISI Condividi Tweet

In una delle fugaci ‘story’ di Instagram (per sapere cosa sono vi basta seguire qualche personaggio molto social: ricordate il video di Fiorello contro Gianni Morandi? Ormai il presentatore ha trasferito lì la sua Edicola Fiore) si vede una rovinosa caduta di Stefano de Martino. Ad assistere alla scena c’è il piccolo Santiago, che interviene con tutta la sua tenerezza…

La caduta di Stefano De Martino e la voce di Santiago dopo aver visto il padre a terra

Il ballerino di Amici si trova da un po’ in vacanza ad Ibiza, a pochi passi dalla sua ex Belen (con cui qualcuno vocifera anche che ci sia un riavvicinamento) e, come si nota dal suo profilo Instagram, passa il suo tempo tra spiagge mozzafiato, mare e allenamenti sul tappeto elastico.

“Don’t be afraid, jump” Un post condiviso da STEFANO DE MARTINO (@stefanodemartino) in data: 6 Lug 2017 alle ore 04:53 PDT

Proprio durante uno di questi allenamenti è avvenuta la caduta di Stefano De Martino: un cattivo atterraggio sulla parte rigida del tappeto lo ha fatto precipitare sulla schiena, e il ballerino è rimasto per qualche minuto a terra dal dolore. A riprendere la scena è stato Marcello Sacchetta, l’amico con cui sta trascorrendo le vacanze, ma ad assistere all’incidente anche Santiago, che in questi giorni si sta godendo un po’ di tempo sia con la mamma che il papà.

La voce del figlio di Stefano e Belen che, dopo aver visto l’incidente di suo padre, si preoccupa per lui

Sua, infatti, la vocina che irrompe e dice: “Tutto bene papà?” con un tono preoccupato e incredibilmente tenero. “No, non va tutto bene“, risponde il coach di Selfie, ridendo e provando ancora a riprendere fiato per la caduta. Niente di grave, fortunatamente, solo una brutta botta e un po’ di ghiaccio da mettere sulla schiena.

Il video è disponibile sul portale ‘Today’