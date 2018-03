1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 2014 non è stato l’anno migliore per lei, con un Razzie Award per peggior attrice dell’anno in Sex Tape – Finiti in Rete e il flop Tutte contro lui – The Other Woman. Sarà per questo che Cameron Diaz si ritira dalle scene? In effetti, l’attrice non si vede da un bel po’ sul grande schermo e viene il dubbio che davanti alla cinepresa non ci voglia più stare. In realtà, questa indiscrezione nasconde molto più di un semplice fallimento lavorativo: la Diaz ha voglia di famiglia e pare voglia metterne su una col marito Benji Madden.

Cameron Diaz si ritira dalle scene? A svelarlo è Selma Blair

L’indiscrezione sulla presunta volontà della Diaz di abbandonare la recitazione arriva da una fonte vicina all’attrice che non è anonima al grande pubblico. Sarebbe stata proprio la collega Selma Blair a svelare il segreto della star di Tutti Pazzi per Mary. Le due amiche si sono ritrovate per un pranzo informale e, tra una chiacchiera e l’altra, è trapelata la notizia.

Cameron e Selma sono co-star nella pellicola The Sweetest Thing e, quando le due hanno parlato di un probabile sequel, ecco che la Diaz avrebbe cortesemente rifiutato di parteciparvi. Il motivo è presto detto: l’attrice vorrebbe dedicarsi ad attività che le permettano di costruirsi una famiglia senza l’impegno di saltare da un set all’altro.

Cameron Diaz e il desiderio di famiglia

Proprio come molte sue colleghe, Cameron Diaz vuole essere mamma e costruire una famiglia col suo adorato marito Benji Madden. Sono passati i tempi delle Charlie’s Angels e degli amori tormentati (quello più famoso con Justin Timberlake), l’attrice hollywoodiana pare voglia dedicarsi a tutt’altro: scrivere un nuovo libro, diventare madre e continuare la sua felice esistenza di moglie e casalinga al fianco dell’uomo che ormai ama da anni.