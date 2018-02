1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sanremo 2018 sta per cominciare e numerosi vip sono pronti a salire sul palco dell’Ariston. L’attesa è quasi finita dato che il 6 febbraio Claubio Baglioni, accompagnato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, inizierà la sua avventura nel ruolo di direttore artistico dello show. Prima di lui hanno avuto lo stesso onore (e onere) Carlo Conti e Fabio Fazio che, molto probabilmente, torneranno a Sanremo in qualità di ospiti.

Carlo Conti e Fabio Fazio ospiti a Sanremo 2018?

La notizia che i due conduttori Rai possano salire nuovamente sul palco dell’Artiston arriva dopo un’intervista a Radio Subasio rilasciata da Claudio Baglioni. Il direttore artistico ha parlato dei precedenti presentatori del Festival, compreso Pippo Baudo: “Al momento io li sto retribuendo per le ripetizioni che mi hanno voluto cortesemente dare anche perché sono gli ultimi tre direttori artistici riconoscibili. Chissà che non decidano di fare una capatina a vedere con i propri occhi se l’allievo ha imparato la lezione“.

Dopo la conferma di Fiorello a Sanremo, ecco che arriva l’ennesima indiscrezione sugli ospiti della gara canora. Con le sue parole, Baglioni lascia una porta aperta sulla possibilità che Baudo, Conti e Fazio vengano a trovarlo in una delle cinque serate in cui si svolgerà il Festival.

Sanremo 2018: Dopo Festival e ospiti internazionali

Quest’anno numerosi volti noti del cinema italiano si sono prestati alla conduzione dello show sanremese. Non solo Pierfrancesco Favino, il Dopo Festival sarà presentato da Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Paolo Genovese e Rolando Ravello. Tra gli ospiti internazionali, invece, vedremo salire sul palco James Taylor, Sting e Shaggy. Questi ultimi, in particolare, si esibiranno in duetto in onore dell’album 44/876 scritto a quattro mani e che sarà pubblicato il prossimo 20 aprile. Tra i cantanti italiani che allieteranno gli spettatori di Sanremo 2018 ci saranno invece Laura Pausini e Biagio Antonacci.