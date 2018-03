187 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Ripa di Meana ha trascorso le sue ultime settimane “lacerato da un grande cruccio”. Lo rivela Andrea Cardella, il figlio adottivo di Carlo e Marina. Nonostante i trent’anni passati con la famiglia, Andrea ha sempre avuto un grande rispetto per il padre, tanto che gli ha sempre dato del lei e lo chiamava “l’onorevole”. “‘Come ho fatto a non capire che Marina stava così male?’, ripeteva”, ha rivelato Cardella al settimanale Oggi. “‘Marina non voleva che lei sapesse, che lei soffrisse’, gli spiegavo”.

Carlo Ripa di Meana, la malattia e la morte dopo Marina

Carlo Ripa di Meana è morto il 2 marzo scorso all’età di 89 anni. Anche lui malato da tempo. Se n’è andato 56 giorni dopo la moglie, con la quale era stato insieme per 42 anni. “Carlo aveva una faccia di una bellezza rara, era più bello di Robert Redford e più intelligente di chiunque altro. E poi faceva un lavoro eccitante: a casa sua passavano tutti gli artisti, aveva intorno donne a grappoli. Non poteva non piacere”, disse di lui Marina.

“Speravo di avere più tempo da trascorrere con mio padre”, ha confessato Cardella. “Lo spronavo: ‘Onorevole, si rimetta presto e ritorni a casa: ho bisogno del suo aiuto per organizzare il trasloco’. Si era infatti deciso di lasciare la grande casa di via Ovidio a Prati, dove è morta Marina, per trasferirsi in un appartamento più piccolo, ma luminosissimo in via Gorizia, quartiere Trieste… Era speranzoso e non vedeva l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita, il capitolo di padre e figlio. Ma con Marina sempre nel cuore e nella mente. Aveva chiesto all’architetto Aldo Ponis di preparare una gigantografia da una foto di Marina coi pattini, un’immagine che tenevano incorniciata vicino al tavolo da pranzo. La voleva a grandezza naturale, per immaginarla sempre vicino a sé”.

Carlo Ripa di Meana, il figlio adottivo e il ricordo di Lucrezia

Anche Lucrezia Lante della Rovere ha deciso di dedicare a Carlo un affettuoso messaggio attraverso il suo profilo Instagram. L’attrice ha pubblicato una foto che ritrae la madre e il patrigno colti in un tenero abbraccio. Il post è corredato da due cuori e da una dedica breve ma intensa: “Sai che non prendo l’aereo, ma questa volta volo da te!”. Alessandro, il suo padre biologico, Lucrezia l’ha visto ben poco. Per questa ragione era molto legata a Carlo.