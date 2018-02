90 CONDIVISI Condividi Tweet

Sorpreso e meravigliato per quello che gli sta succedendo: Carlo Verdone testimonia nel processo Martina Rossi che vede imputati i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. L’episodio risale al 2011 e sconvolse l’opinione pubblica italiana. Martina, studentessa ventenne di Imperia, era in vacanza a Palma di Maiorca con due amiche.

Alle 6 del mattino del 3 agosto, la ragazza venne trovata morta davanti all’Hotel Santa Ana di Cala Mayor dopo un volo dal sesto piano. La giustizia spagnola archiviò il caso come incidente o suicidio. Ma per gli inquirenti italiani, Albertoni e Vanneschi, rispettivamente di 25 e 26 anni, avrebbero tentato di stuprare Martina, che sarebbe caduta dal balcone nel tentativo di sfuggire all’aggressione.

Il 13 febbraio scorso si è tenuta la prima udienza del processo e il regista e attore romano è stato chiamato in aula dal legale Tiberio Baroni. Il motivo? La difesa lo ha citato come testimone con una motivazione davvero singolare. Perché “nella qualità di scrittore/produttore e scenografo/sceneggiatore del film Bianco, rosso e Verdone riferisca sui fatti e sulle circostanze di cui al capo d’imputazione ed in particolare circa le ricerche svolte per ricostruire fedelmente la scena del suicidio del personaggio di Magda”.

Carlo Verdone testimonia nel processo Martina Rossi

Detto che non è il personaggio di Magda (la compianta Irina Sanpiter) a suicidarsi gettandosi da una stanza d’albergo, ma quello di Fosca (Veronica Pivetti) in Viaggi di nozze, resta misterioso quale sia l’apporto che il regista possa dare a questo processo.

A darne notizia è stato il programma Chi l’ha visto?, che in un servizio ha mostrato in esclusiva il video nel quale Verdone è chiamato a testimoniare dal difensore. L’attore, attraverso il suo avvocato contattato dalla trasmissione di Rai 3, si è detto “stupito” di questa convocazione. Come il papà di Martina, che spera soltanto possa avere al più presto giustizia. Ecco la sua apparizione in aula.