“Da oggi mio figlio Carlosmaria sbarca su in Instagram, seguitelo e capirete tante cose!“: così è stato annunciato l’arrivo di Carlos Corona su Instagram, il figlio 16enne del fotografo dei vip e di Nina Moric. Niente di strano, in generale, che un adolescente inizi ad usare un social network. Tranne che per quello sfogo quasi disperato di mamma Nina, che ha immediatamente commentato l’avvenimento con rabbia e tristezza…

Carlos Corona su Instagram: il figlio della Moric e di Fabrizio Corona si iscrive ai social ma sua madre si dispera

Si sa che il web per i personaggi pubblici può essere un’arma a doppio taglio: da un lato è un modo per rimanere a contatto con i propri ammiratori, dall’altro una vetrina estremamente visibile e alla portata di tutti dove chiunque può decidere di esprimere commenti o accanirsi in merito a questioni sia pubbliche che personali di quel vip in particolare.

Che piaccia o meno, la modella croata ha scatenato reazioni sicuramente molto controverse, attirando su di sé anche molti haters (come quella volta, ad esempio, in cui ricercava una domestica sui social ed ha fatto infuriare la rete). Sarà questo il motivo per cui, di fronte all’annunco del suo ex partner Fabrizio, ha commentato così l’arrivo di Carlos Corona su Instagram?

Il commento pubblico della Moric

“Nooooo, ti prego. Non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupo. Proteggilo, ti prego, non farlo, è un dovere di ogni genitore provare a tenere lontano i nostri figli dai social network”. Lui non ha voluto sentire ragioni e le ha immediatamente risposto: “E’ stata una sua scelta. Ha 16 anni e ha il diritto di vivere la sua età”.

Anche sotto alla prima foto pubblicata sul profilo del figlio (che in poche ore ha già raggiunto 85.000 fan) la Moric ha ribadito che “Le piange il cuore”. Avrà ragione a temere così tanto la decisione di Carlos?