Carlotta Mantovan a cavallo prova ad elaborare il lutto a poco più di un mese dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo scorso. La moglie del conduttore, appassionata di equitazione, sta ritrovando il sorriso grazie all’ippoterapia. Una rinnovata serenità testimoniata dalle foto esclusive del settimanale Gente. Carlotta e la figlia Stella stanno passando molto tempo in un maneggio romano a pochi passi da casa, dove la famiglia veniva spesso per rilassarsi e godersi alcuni attimi di serenità.

Carlotta Mantovan a cavallo con la piccola Stella

Mantovan, apparsa pubblicamente per la prima volta alla serata organizzata al PalaTiziano di Roma dalla Basket Artisti Unicusano, la squadra in cui spesso Frizzi si divertiva a giocare per beneficenza, è una grande amante dell’equitazione. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram prima della tragedia e datata 2 marzo, si era mostrata abbracciata a Luxette, la cavalla su cui monta quando si reca al maneggio.

Per lei e Stella passare del tempo qui significa staccare la spina. La bambina, sin dall’età di un anno, era stata messa in sella, per prendere confidenza con i cavalli, di cui le doti terapeutiche sono ormai riconosciute. L’ippoterapia, infatti, favorisce la riabilitazione per chiunque ha subito un trauma perché il cavallo è un animale sensibile, con un’intelligenza fuori dal normale.

Carlotta Mantovan: figlia e famiglia per ritrovare la serenità

“Stella è una bambina fortissima, spiritosa, dal carattere molto forte. In questo ha preso da sua madre, che è dolce ma sa anche essere molto tosta”, aveva raccontato Frizzi in un’intervista a Gente. “Anche se lavoro molto, tra registrazioni delle puntate e riunioni con la redazione, faccio i salti mortali per essere a casa per cena. La mattina mi sveglio alle 8 per accompagnare Stella alla scuola materna con mia moglie: è un nostro rito irrinunciabile”. Uno spirito che Mantovan tenta di tenere in vita a tutti i costi.