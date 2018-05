1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo l’addio al suo amore. Mantovan ha partecipato alla serata organizzata al PalaTiziano di Roma dalla Basket Artisti Unicusano, la squadra in cui spesso il conduttore si divertiva a giocare per beneficenza e che ieri lo ha salutato con una partita particolare a un mese dalla sua scomparsa. La squadra ha infatti assegnato a Fabrizio la maglia numero 10, tra applausi e grandi emozioni. Carlotta, in tribuna, è apparsa partecipe e mai protagonista come ha sempre voluto essere.

Carlotta Mantovan con Basket Artisti per Fabrizio

Milly Carlucci, collega e amica del cuore, ha svelato l’opera in resina glitterata realizzati dai gemelli Franchi in cui è stata inserita la maglia numero 10 del presentatore. La serata è stata condotta da Carlucci con Carlo Massarini. I due hanno introdotto la partita tra Basket Artisti, capitanata dal fratello di Fabrizio, Fabio (ora parte della squadra) e quella degli amici di Frizzi, capitanata da Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1 e cugino dell’artista scomparso il 26 marzo scorso. Da 15 anni Fabrizio era il faro della squadra, il Presidente e l’amico di tutti.

Carlotta Mantovan: foto con Carlucci e Giletti in memoria di Frizzi

Tanti i volti noti che si sono visti in campo, da Massimo Giletti a Flavio Insinna, da Alessio Bernabei a Stefano Sarcinelli. Con loro anche Paolo Belli, Giorgio Borghetti, Fabrizio Biggio, Mercedes Henger, Elisa D’Ospina, Valerio Di Benedetto, Arianna Montefiori e l’assessore allo Sport del comune di Roma Daniele Frongia.

La moglie di Frizzi, visibilmente dimagrita, era seduta in prima fila durante la partita ed è entrata in scena quando è stata svelata l’opera dedicata al marito. Subito abbracciata dai suoi grandi amici, che le sono sempre stati accanto. E poi con un gran sorriso sulle labbra, come vorrebbe il suo Fabrizio.