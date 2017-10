427 CONDIVISI Condividi Tweet

C’era da aspettarsi che questa puntata avrebbe creato una bufera tra gli spettatori: dopo la squalifica di Marco Predolin per la sua frase ritenuta sconveniente, il pubblico ha assistito a Carmen di Pietro eliminata dal Grande Fratello Vip, a favore di Daniele Bossari, che invece rimarrà ancora in gara.

Carmen di Pietro eliminata dal Grande Fratello Vip

Una ‘sconfitta’ neanche tanto lieve: con il 68% dei voti, la sua eliminazione ha dimostrato che l’ex presentatore di Mistero è davvero uno dei benvoluti della seconda edizione del programma. Chissà se lui se ne è reso conto, da dentro la casa: a giudicare dallo scherzo che gli hanno fatto (facendogli credere di essere qui quello eliminato) non si direbbe.

Bossari, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime quando la sua piccola Stella, la figlia che ha avuto da Filippa Lagerback, è entrata nella casa portandogli un telescopio e una lettera della mamma. Un momento davvero molto emozionale per il concorrente, che per un po’ ha davvero creduto di dover andare via e mettere fine alla sua avventura.

Eppure la giuria popolare ha deciso per Carmen Di Pietro eliminata dal Grande Fratello Vip. Ma la domanda è: sono tutti contenti di questo esito? A giudicare dai commenti i sentimenti sono molto contrastanti: “L’unica che faceva ridere e intratteneva un po’ nel programma…complimenti italiani quando si tratta di votazioni non ci azzeccate manco per la cippa…”

I commenti dei votanti e la busta misteriosa di Carmen

In molti sperano fino in fondo di vederla restare, forse perché durante questo turno la difficoltà è stata dover scegliere tra lei e Daniele Bossari: “Ho votato Carmen, ma ammetto che non avrei voluto..Ma ero costretta. Mi piace molto come concorrente ma Daniele merita di vincere! Spero che Carmen avrà la busta che la farà rientrare”.

E voi, cosa ne pensate? Nel frattempo potete riguardare le sue divertenti odissee’ a questo link.