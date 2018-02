181 CONDIVISI Condividi Tweet

Carmen Di Pietro non rinuncia alla pensione di reversibilità e lo ammette candidamente. A diciott’anni dalla morte del giornalista Sandro Paternostro, di oltre quarant’anni più giovane di lei e col quale è stata sposata dal 1998 al 2000, la showgirl ha rivelato il motivo per il quale non si è mai risposata.

L’ex attrice e reginetta del trash televisivo percepisce 5000 euro lordi, pari a circa 3000 euro netti al mese. La sua confessione pubblica è arrivata ai microfoni di Paolo Del Debbio, ospite a Quinta Colonna, in onda su Rete 4.

“Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…”, ha spiegato Di Pietro. “Così tanto da non riuscire a fare più nemmeno i conti”. La prende sempre sull’ironia Carmen. Specie dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

D’altronde, quando aveva raccontato il suo passato difficile, aveva parlato di un’infanzia trascorsa in povertà “dignitosa”. “Pochi soldi, pochi giocattoli, ma una famiglia con tanto tanto amore, che mi ha trasmesso valori solidi, che io ora trasmetto ai miei figli”.

Di Pietro ha poi raccontato a Del Debbio di aver avuto un compagno, Giuseppe Iannoni, con cui si è unita soltanto in chiesa, proprio per poter mantenere la reversibilità. L’amore tra i due in seguito è finito, nonostante lui, reduce da un precedente matrimonio, avesse già abbandonato il tetto coniugale.

“Non è un po’ una furbetteria?”, le ha chiesto irretito il giornalista Mario Giordano. Vulcanica e simpatica come sempre, la soubrette ha replicato piccata: “Se trovate una persona che al mio posto farebbe il contrario di quello che sto facendo io, portiamola qui per un faccia a faccia”. La sua intervista a Quinta Colonna è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.