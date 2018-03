2.6k CONDIVISI Condividi Tweet

Carolina Castagna ricorda papà Alberto a tredici anni dalla scomparsa. La figlia del popolare e amatissimo conduttore televisivo, nata dalla relazione con Maria Concetta Romano, ha voluto rendere omaggio alla memoria del padre a Pomeriggio Cinque. All’epoca aveva solo 13 anni. Ora Carolina di anni ne ha 26 e si è appena laureata in medicina alla Sapienza di Roma. In quel giorno tanto importante suo padre non c’era, eppure ci ha pensato la fidanzata storica del presentatore di Stranamore, Francesca Rettondini, a farle sentire la vicinanza.

Alberto Castagna moriva tredici anni fa, il 1° marzo del 2005. I suoi problemi di salute iniziarono nel 1998. Venti giorni dopo un intervento chirurgico che aveva rimandato da tempo, fu vittima di un doppio aneurisma all’aorta, che lo costrinse a subire due interventi chirurgici nell’arco di pochi giorni e una lunga degenza in ospedale durata otto mesi. Dopo la fine della degenza, fu costretto a sottoporsi a dialisi e a rimanere in attesa per un trapianto di reni. Nonostante un faticoso ritorno sulle scene tra il 2001 e il 2004, Castagna morì improvvisamente il 1° marzo, all’età di 59 anni, per un’emorragia interna.

Il legame di Carolina con il padre è sempre stato forte. Ma la ragazza non ha mai pensato di seguirne le orme professionali ed è sempre rimasta fuori dal mondo dello spettacolo. Sulle sue scelte, però, non ha mai avuto dubbi: “Sono sicura che papà sarebbe fiero di me”.

Carolina Castagna ricorda papà Alberto

In trasmissione è intervenuto anche Marco Balestri, storico autore di Stranamore. “Alberto aveva un cuore davvero grande. Un cuore che, purtroppo, lo ha tradito”, ha detto in lacrime. Barbara D’Urso ha poi mostrato le immagini di quando Alberto tornò in tv dopo il primo malore che lo colpì. In studio molti hanno ricordato la sua simpatia, la professionalità, la malattia e anche l’amore per la figlia, che oggi è diventata medico come la mamma, prima moglie di Castagna. Come disse Alberto, Carolina rimarrà sempre “il mio dono stupendo”.