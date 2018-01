55 CONDIVISI Condividi Tweet

Non c’è che dire, un bel premio di consolazione per non esser stata scelta come conduttrice del GF Vip: le foto della nuova casa di Belen e Andrea Iannone, infatti, mostrano il nido d’amore che i due piccioncini si sono costruiti a Lugano, in Svizzera. Gli scatti esclusivi stanno facendo il giro del web, incantando tutti gli amanti di design.

Le foto della casa di Belen e Andrea Iannone fanno il giro del web: nido d’amore in Svizzera

Mentre il pubblico apprezza l’esordio del suo storico ex Stefano De Martino all’Isola, la showgirl argentina continua a godersi la vita, il lavoro e l’amore portando avanti i suoi progetti con la sua metà. Tra un impegno e l’altro, infatti, i due sono riusciti ad ultimare il loro trasloco in Svizzera, così come le ultime rifiniture del loro nuovo bellissimo appartamento nei pressi di Lugano.

La breve serie di scatti esclusivi della casa di Belen e Andrea Iannone è stata diffusa dal settimanale Chi ed accompagnata dalla dichiarazione della mamma di Santiago, che – a dispetto di voci sulla sua crisi con il motociclista – ha ammesso: “Vivo un momento di grande serenità”. Dal canto suo, De Martino ha di recente confermato i rapporti distesi e cordiali che ci sono tra loro: “Siamo due persone che si vogliono bene perché si sono fatte il regalo più bello, quello di diventare genitori. Abbiamo raggiunto un bellissimo equilibrio”.

Ad occuparsi dei lavori di casa è stato Iannone

La casa presenta una sensazionale vista sul verde e i monti della località svizzera, interni di lusso, vetrate luminose e arredi di design. “Andrea vive a Lugano e ha terminato i lavori di casa“, ha raccontato la presentatrice di Tu Sì Que Vales al settimanale, aggiungedo poi di aver fatto una breve incursione in Svizzera per poter vedere da vicino i risultati del restyling.

Inutile dire che non si è badato a spese!