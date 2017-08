168 CONDIVISI Condividi Tweet

Le prime foto di Caterina Balivo con la figlia a casa mostra ai suoi fan il ritratto di una famiglia che esplode di gioia.

Caterina Balivo con la figlia a casa: Cora tra le braccia dei suoi genitori al settimo cielo

Il 30 agosto festeggeranno il loro terzo anniversario, che – diciamocelo – non potrebbe essere più gioioso di così. La sorridente conduttrice di Detto Fatto (ex, dato che per qualche mese non tornerà alla guida del programma) e il suo Guido Maria Brera si stanno godendo i primi sorrisini della loro secondogenita, Cora.

Nata lo scorso 16 agosto, la bimba è la sorella minore di Guido Alberto, 4 anni, ed è arrivata a portare gioia alla sua famiglia. Non molti ricordano, probabilmente, che la presentatrice partenopea aveva confidato un doloroso trauma riguardo una gravidanza non portata a termine: «Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta – raccontava nel 2016 a Vanity Fair – Ero felicissima e, avendo già avuto un bambino (Guido Alberto), ero convinta che tutto sarebbe andato bene. Invece no. Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo. Ma dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità».

La felicità di una nuova speranza: Cora e la seconda maternità

Ecco perché i suoi fan provano una felicità così affettuosa nel vedere Caterina Balivo con la figlia Cora (foto a fine articolo): ad avvistarli è stato il settimanale Chi, ansioso di mostrare l’allegra coppia alle prese con passeggini e primo ingresso a casa.

È evidente che Cora è arrivata a dare nuova luce e speranza alla sua mamma, perché, in seguito all’intervista del 2016, la Balivo aveva detto: “Non ho più voluto nemmeno tentare di rimanere incinta, per paura. Forse le cose solo adesso stanno iniziando a cambiare. Comunque sia, ho imparato una lezione importante: ora so che è giusto prendersi del tempo anche per stare male“.