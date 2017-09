363 CONDIVISI Condividi Tweet

Caterina Balivo festeggia tre anni di matrimonio sui social. Dopo aver presentato la figlia Cora ai suoi followers, la conduttrice di Detto Fatto – mamma bis da poche settimane – ha celebrato con i fan l’anniversario con il marito Guido Maria Brera.

Per la presentatrice napoletana, sposata dal 2014 con il manager, l’estate ha portato in dote un triplice evento: a maggio i cinque anni del piccolo Guido Alberto, il loro primogenito, l’arrivo del secondo bebè e ora questa ricorrenza speciale.

Insieme dal 2009, nonostante tante apparizioni mondane, Caterina e Guido Maria non amano molto i riflettori e si sono tenuti sempre a debita distanza da qualunque tipo di gossip. Brera ha altri due figli dal precedente matrimonio: Roberto, 16 anni, e Costanza Maria, 12. Con Balivo è stato un colpo di fulmine. “Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato”, ha raccontato a Vanity Fair.

“Non mi innamoro facilmente”, ha confessato. “Tra uno spaghetto alle vongole da solo in riva al mare e andare a cercare una ragazza, ho sempre preferito il primo. Sarà che in una donna vedo subito i difetti, e mi fisso su quelli. Quindi, o Caterina non ha difetti, oppure è stata brava a nasconderli”. Brera è anche scrittore: nel 2015 ha pubblicato I diavoli, un romanzo parzialmente autobiografico dove raccontava il mondo della finanza moderna.

Caterina Balivo festeggia tre anni di matrimonio: la foto

I due si sono sposati a sorpresa a Capri il 30 agosto 2014. Per loro nessuna cerimonia mastodontica, nessun matrimonio pubblico: Caterina e Guido Maria si sono uniti con rito civile ed erano presenti solo 24 persone al fatidico momento del sì.

“A mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso”, ha scritto la conduttrice su Instagram. “La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l’amore… 3 anni di noi oggi…”.

