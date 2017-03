1 CONDIVISI Condividi Tweet

Buone nuove per la bella presentatrice di Detto Fatto: da poco abbiamo appreso che è in dolce attesa per la seconda volta, dopo il primo figlio di 5 anni avuto da Guido Maria Brera, ma ora si sa con certezza si si tratta di un fiocco azzurro o rosa…

La bella notizia della Balivo

A condividere l’immansa gioia è lei stessa, dalle pagine del settimanale IO Donna:”Sono incinta di una femmina”, ha detto entusiasta, per poi continuare con un un momento di riflessione verso le mamme di tutto il mondo:”La maternità è una gioia, non una malattia invalidante, è un cammino che incominci insieme a unaltro essere, che ti porti in grembo per qualche mese. Aspettare un figlio non è scontato, io sono fortunata ma ci sono tante donne che non ce la fanno a restare incinte. E soffrono. Per questo non voglio essere di peso agli altri“.

Caterina Balivo : fiocco rosa o d’agent?

Caterina Balivo avrà una femmina. Di recente, intervistata dal Corriere, ha ricordato un momento molto tragico della sua vita, precisamente due anni prima: “Quel racconto è stato una liberazione, mi ero tenuta il dolore dentro per troppo tempo, sbagliando, perché il disagio va elaborato e mi ha fatto molto bene condividerlo“.