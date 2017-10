138 CONDIVISI Condividi Tweet

I suoi fan l’hanno vista senza trucco prima delle riprese di Detto Fatto, i suoi detrattori esprimono ancora a gran voce la nostalgia per Serena Rossi e la sua inesauribile energia, ma nel frattempo spunta una notizia davvero imprevedibile: Caterina Balivo ha rifiutato Brad Pitt in passato, lo sapevate?

Caterina Balivo ha rifiutato Brad Pitt? Il sorprendente racconto dell’opinionista italiano

Felicemente sposata e ancora più felicemente madre di due figli – l’ultima Cora, avuta pochissimi mesi fa – la presentatrice partenopea avrebbe nascosto le avances del divo di Fight Club al suo pubblico. A rendere noto l’episodio, tuttavia, ci ha pensato Cristiano Malgioglio, in diretta dalla casa del GF Vip:

Durante una semplice chiacchierata tra concorrenti, all’interno del celebre mega appartamento di Cinecittà, l’opinonista e paroliere italiano avrebbe infatti rivelato che il bellissimo attore avrebbe avuto un debole per il giovane volto di Detto Fatto, ma da parte sua solo un due di picche.

La rivelazione di Malgioglio sul passato della Balivo, e la reazione della presentatrice napoletana

Inutile dire che la notizia che Caterina Balivo ha rifiutato Brad Pitt ha fatto immediatamente il giro del web, fino ad arrivare proprio sotto gli occhi della diretta interessata e dei suoi colleghi.

Durante la puntata di Detto Fatto di venerdì 6 ottobre, infatti, incalzata dalle curiose insinuazioni di Giovanni Ciacci in studio, ha sbottato: “Io mi chiedo una cosa: ma Cristiano Malgioglio doveva parlare proprio di me? E comunque non ha mai detto che Brad Pitt è il mio ex fidanzato...”

Insomma, il ‘rumor’ è stato immediatamente minimizzato dalla moglie di Guido Maria Brera, che attualmente sta affrontando con determinazione il suo ritorno in TV e la sua seconda maternità: un periodo davvero pieno di gioia ed equilibrio che, probabilmente, la presentatrice non vuole rischiare di intaccare con delle chiacchiere sul suo passato.

Le dinamiche di questo suo rifiuto vereso il celebre attore, tuttavia, rimangono ancora da chiarire…!