Se ne parla moltissimo, è l’argomento caldo delle cronache rosa del momento, ed è proprio per questo che è comparso un messaggio di Caterina Balivo in difesa di Romina e Al Bano. La presentatrice ha voluto fare eco all’appello della cantante riguardo le voci che si stanno sollevando sul loro presunto ritorno di fiamma.

Caterina Balivo in difesa di Romina e Al Bano: “Nessuno ha passato quello che hanno passato loro. Ci vuole rispetto”

Dopo l’agguerrita dichiarazione di Loredana Lecciso, spiazzata dalla Power e dall’esibizione a Ballando Con Le Stelle, le ipotesi sulla fine della relazione con la showgirl proprio a causa di colei definita in recenti intervista come ‘l’ex moglie ingombrante’ si fanno sempre più accese e rumorose.

Assisteremo davvero al ritorno della ‘coppia più bella del mondo’? I due non stanno dividendo più solamente il palco? E, infine, se non fosse stato per l’artista l’unione con la Lecciso non sarebbe naufragata così? Interrogativi che lasciano spazio a congetture, commenti e voci di corridoio. Voci che cominciano a far male ai protagonisti della vicenda: «Io ho settantaquattro anni – ha dichiarato infatti Al Bano – il resto della mia vita voglio viverlo tranquillamente».

Ed ecco il messaggio di Cateria Balivo in difesa di Romina e della privacy della coppia: “Ieri in diretta abbiamo visto il post di Romina in cui chiedeva a tutti di non parlare più della loro famiglia, perché questo non faceva bene ad Albano – scrive la presentatrice sul suo profilo Instagra – Non a caso hanno rilasciato delle interviste per poter chiudere il “cerchio”.

Io ho detto che accoglievo il suo appello e che non ne avrei più parlato e vi spiego i motivi.

Perchè sono una fan di Romina e trovo davvero che sia un ideale di donna.

Il post su Instagram della presentatrice

Perchè da mamma immagino che per i figli piccoli di Albano non sia il massimo vedere i loro genitori chiacchierati ad ogni ora in tv, voi direte: sono personaggi pubblici, vero!

Ma questo non vuole dire asfaltarli ogni volta, senza pensare che sono prima di tutto delle persone di talento che vogliono essere anche dei bravi genitori.

E poi perché conoscere il motivo di questa separazione a me sinceramente non interessa nulla!

Mi dispiace solo per Albano che se da una parte la vita gli ha dato tanto, successo e sei figli meravigliosi, dall’altra gli ha anche dato il dolore piu’ grande che un genitore possa provare (…lo stesso vale per Romina). Rispetto. Credo che questa sia la parola più adatta a chiudere la questione.”

Ha ragione?