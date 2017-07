114 CONDIVISI Condividi Tweet

Il web, si sa, non è un posto sicuro per i bambini: lo dimostra una vera e propria predica che Caterina Balivo incinta propone ai suoi fan che la seguono sui social.

La predica di Caterina Balivo incinta: a chi è dedicato quello sfogo?

In attesa di vedere come se la caverà Serena Rossi a Detto Fatto, la sua ‘sostituta’ durante la maternità, la bella presentatrice si gode le vacanze in totale relax pubblicando video e foto dei suoi momenti più belli.

Tra le sue ‘stories’ di Instagram (le stesse che Fiorello usa come sostituzione dell’Edicola Fiore) compare anche uno scatto di Caterina Balivo incinta in cui si vede il pancione nudo e i suoi piedi nell’acqua, sul quale la conduttrice partenopea scrive un semplice “aspettando”. Poco dopo, un ritaglio di giornale che riporta un testo ben preciso:

“La zizzania è sempre lì, pronta a invadere il campo del bene. Fa rumore. Si nutre di chiacchiere e calunnie. Si alimenta di disprezzo, dubbio e alterigia. Convive col bene che, al contrario, silenziosamente, come il lievito che fa fermentare la pasta, cresce e aspetta. E sa che, in fondo, ha già vinto.

Felice Domenica! Da me e dal mio amico Don Francesco che ha così commentato il Vangelo ascoltato ieri a messa.”

L’ipotesi dei destinatario di questo ‘evangelico’ messaggio

Chi sarà il destinatario di questa predica del Vangelo? L’hashtag “#caterinasecrets” naturalmente fa capire che non tutti ci possono arrivare. Tuttavia, essendo su un social pubblico che espone paricolarmente i personaggi famosi – come ben sappiamo dalle critiche a Belen e tutte le altre mamme vip – potrebbe essere una risposta piccata a chi, in passato, ha criticato qualche sua foto della gravidanza, del cibo che consuma o degli outfit premaman che ha sfoggiato. Ad ogni modo, Caterina Balivo non le manda a dire!