Con “pane, amore e fantasia”, Caterina Balivo presenta la figlia Cora sui social. La conduttrice di Detto Fatto, mamma bis da poche settimane, ha dato alla luce la sua piccola lo scorso 16 agosto. Sono passati poco più di 10 giorni dal parto e per l’occasione la presentatrice 37enne ha condiviso uno scatto di questa immensa gioia con i suoi follower.

Dopo il silenzio, la voglia di privacy e l’auspicato ritorno a casa, Caterina ha regalato ai tanti fan (quasi 650 mila) un’altra immagine della neonata. Nella foto, Balivo è ancora in ospedale con il marito Guido Maria Brera. Il giorno dello scatto è proprio quello della nascita, festeggiato davanti al letto con prosciutto, focaccia e pecorino.

Balivo e Brera sono coppia da sei anni. Per lei è la seconda figlia dopo Guido Alberto, nato nel 2012. E a completare il ritratto di famiglia ci sono anche Roberto e Costanza, nati dal precedente matrimonio di lui. Su Instagram uno dei volti più amati della Rai ha postato tutte le immagini delle sue vacanze in dolce attesa, ma non solo.

È passata dai consigli su come prepararsi al meglio ai matrimoni dell’estate con il pancione al seguito all’amore per le smagliature della gravidanza. Fino alla foto per annunciare la nascita della piccola. “La bellezza della maternità non è la perfezione, ma l’amore intenso con cui la si vive”, aveva ricordato documentando sui social la dolce attesa.

Caterina Balivo presenta la figlia Cora: il suo post

“Pane amore e fantasia…”, ha intitolato quest’immagine, facendo riferimento al film di Luigi Comencini con Vittorio De Sica e la “Bersagliera” Gina Lollobrigida. “Ecco una foto scattata dalla mia mamma al primo giorno di Cora all’ospedale di Grosseto con prosciutto (quanto mi è mancato) e pecorino. Ps: sono passati 10 gg che vorrei già rivivere. Grazie a tutti… vi ho letto sempre. Ci vediamo sulle Stories di IG e Snapchat”.

